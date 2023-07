Fulmine a ciel sereno in casa Napoli, un Big azzurro verso il Bayern Monaco

Un big del Napoli può volare verso il Bayern Monaco, il fulmine a ciel sereno che sconvolge i piani del club partenopeo

Il Napoli ha già perso Min-Jae Kim, ceduto al Bayern Monaco dietro pagamento della clausola rescissoria dal valore di circa 50 milioni di euro. Un addio che ha fatto molto male al club partenopeo, che comunque ha messo a bilancio una plusvalenza niente male: il difensore sudcoreano era stato pagato 19,5 milioni, versati nelle casse del Fenerbahce.

La crescita esponenziale di Kim fa seguito anche a quella di tutti gli altri gioielli del Napoli. E tra questi c’è anche quella di un calciatore molto bistrattato l’anno scorso come Alex Meret. Il portiere era in procinto di lasciare il Napoli l’anno scorso, dopo l’addio di David Ospina non godeva della fiducia dell’ambiente e nemmeno del club partenopeo, che ha a lungo cercato Kepa e Keylor Navas.

Trattative successivamente non concretizzate, che hanno portato l’ex Udinese e Spal a essere il titolarissimo. La sua stagione è stata più che ottima, con tante parate decisive nei big match, come per esempio su Olivier Giroud nella sfida con il Milan a San Siro. E le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei, tra cui il Bayern Monaco.

Napoli, il Bayern Monaco forte su Meret

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Monaco sta seguendo Alex Meret con grande attenzione come futuro portiere. L’Inter ha l’accordo con Yann Sommer e aspetta per concretizzare il colpo. E il club tedesco, visto che Neuer ha un’età avanzata, sta già seguendo portieri del calibro di Szczesny, De Gea e Mamardashvili.

Il contratto di Meret con il Napoli scadrà il 30 giugno 2024, ma il club partenopeo ha anche un’opzione di un altro anno. In questa sessione di mercato, De Laurentiis ha deciso di acquistare dal Bari – un altro club di sua proprietà – Elia Caprile poi girato in prestito all’Empoli per sostituire Guglielmo Vicario.

Il Bayern sta sondando, quindi, anche Meret. Lo Scudetto per il portiere è stata una grande rivincita dopo le critiche dell’anno scorso e finire in Bundesliga, nel club più importante, sarebbe l’ennesima vittoria personale.

Meret la scorsa stagione ha collezionato 45 presenze in tutte le competizioni, subendo 34 gol per un totale di 20 clean sheet di cui 16 in Serie A. Uno score importantissimo, che però non gli è valso il premio di miglior portiere del campionato che è andato, invece, a Ivan Provedel della Lazio.