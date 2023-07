Garcia blocca la cessione: sarà valutato a Castel di Sangro

Rudi Garcia blocca una cessione che sembrava vicinissima: l’allenatore francese vuole valutare il giocatore a Castel di Sangro.

Dopo aver esaurito la prima parte di ritiro a Dimaro, gli azzurri sono pronti ad allenarsi e concludere il ritiro pre-campionato in quel di Castel di Sangro. Per i calciatori è già periodo di esami e per alcuni di essi è probabilmente deciso il loro futuro.

Capitolo giovani: il punto sulla situazione

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, infatti, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano sarebbero sul piede di partenza. Per i due campioni d’Italia Rudi Garcia crede che un prestito sia la scelta migliore per dare più continuità e minuti nelle gambe a questi calciatori.

Il giovane che ha impressionato di più Rudi Garcia è Alessandro Zanoli. Il terzino destro, il cui esordio risale alla stagione 2021/22 sotto la panchina dello scudettato Luciano Spalletti, è al centro del mercato con Genoa e Sporting Lisbona alle porte, pronti a fiondarsi su di lui e ad accaparrarsi le prestazioni sportive dell’ex Sampdoria.

Il calciatore, infatti, lo scorso gennaio si era accasato nel capoluogo ligure, sponda blucerchiata, proprio per trovare più continuità e mettersi in mostra dato che a Napoli ricopre lo stesso ruolo di Giovanni Di Lorenzo, capitano ed idolo della società di De Laurentiis e dei tifosi.

Dopo il ritorno alla Samp di Bartosz Bereszynski, gli azzurri starebbero cercando un terzino valido e pronto a dare fiato al terzino destro della Nazionale dati i molteplici impegni di Campionato, Coppa Italia e Champions League. Sullo sfondo rimane l’interesse nei confronti di Davide Faraoni, il quale agente, però, ha chiuso le porte del mercato o per strategia preservando la possibilità azzurra o per reale volontà del calciatore di rimanere disponibile alla causa gialloblù.

Zanoli, l’arma in più di Rudi Garcia

Alessandro Zanoli, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 6 milioni, potrebbe essere il profilo perfetto per Rudi Garcia. Il difensore si è messo in mostra anche nelle ultime due amichevoli con Anaune e Spal in cui, nella prima ha ricevuto grandi complimenti dagli avversari, impressionati dalle sue capacità fisico-tattiche e nella seconda ha dimostrato apertamente le sue condizioni atletiche: scatti e qualità, fondamentali per evidenziare quanto in forma si trovi il numero 59 dei partenopei.

Il calciatore ha collezionato 22 presenze in Serie A con Dejan Stankovic con 2 gol, 2 assist e solo 3 ammonizioni. In maglia azzurra, nell’ultima stagione ha disputato due partite in Champions League e una presenza in campionato.