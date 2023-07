Dalla Spagna- Assalto del Napoli a due giovanissimi spagnoli: chi sono

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Napoli avrebbe il desiderio di rendere più corposa la propria rosa mescolando esperienza con freschezza accomunandole con un unico termine: qualità.

Dopo l’interesse per Gabri Veiga del Celta Vigo, la volontà della società partenopea sembrerebbe essere quella di puntare su giovani freschi e vogliosi di un’esperienza che potrebbe migliorarli e magari portare nuovi trofei ed introiti futuri nelle casse partenopee. Mentalità che tiene fede a quanto detto da Rudi Garcia, il quale desidererebbe profili giovani da lanciare: nelle sue panchine precedenti ha lanciato Anguissa al Marsiglia e Maxime Lopez al Lione.

Gli occhi rimangono puntati, in particolare, in Spagna. Il club azzurro ha già pescato bene con i centrocampisti quando acquistò Fabian Ruiz nel 2018 dal Betis Siviglia, giocatore che ha fatto poi le fortune del club per 4 anni prima di trasferirsi al Psg nella scorsa estate. Le trattativa col club biancoverde, secondo quanto riportano le voci dalla Spagna, potrebbero nuovamente riprendere quest’estate.

Napoli su due giovani spagnoli

I calciatori a cui il Napoli ha rivolto il proprio interesse sono Rodri e Dani Perez, reduci rispettivamente da due importanti europei con l’Under-21 e con l’Under-19.

Per il primo, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, gli azzurri avrebbero offerto 10 milioni di euro ma gli andalusi non avrebbero accettato perché ritenuta insufficiente. Il trequartista spagnolo, infatti, ha collezionato ben 39 presenze condite da 2 gol e 7 assist ed è stato inserito nella squadra ideale dell’Europeo Under-21 scelta dal comitato tecnico Uefa. Il suo valore, che si aggira attorno alla cifra offerta da De Laurentiis, sembrerebbe destinato ad aumentare ed almeno per l’imminente stagione il Betis Siviglia vorrebbe conservare il suo talento per poi cederlo al miglior pretendente e conseguentemente ad un prezzo più alto.

Il Corriere dello Sport, lo scorso giugno, aveva già preannunciato l’interesse per il classe 2000 individuandolo come un possibile sostituto dell’uscente Ndombele o del possibile addio di Zielinski, elogiandone le qualità tecniche e mentali di un ragazzino che sembra avere personalità da vendere.

Per il secondo, la situazione è molto diversa e più complessa. La cifra dovrebbe essere vicina ai 15 milioni di euro per il 17enne, anch’egli trequartista, già capace di guadagnarsi una presenza in Europa League. Sul talentuoso calciatore vi è l’interesse di Barcellona e Manchester City che, però, vorrebbero approfittare del contratto in scadenza nel 2025 acquistandolo a parametro 0 e lasciandolo crescere senza la pressione di dimostrare qualcosa ad un pubblico, come il loro, abituato a calciatori di fama mondiale.