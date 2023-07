L’agente: “Il mio assistito come sostituto di Lozano? Vi spiego”

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, a Radio Crc, è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di uno dei protagonisti assoluti dell’ultima Serie B. Stiamo parlando dell’attaccante del Bari Walid Cheddira.

Il calciatore marocchino, infatti, dopo aver disputato il Mondiale in Qatar lo scorso autunno, ha impressionato e non poco diversi dirigenti dei top club italiani ed esteri. L’attaccante valutato intorno ai 7,5 milioni ha messo a segno, nello scorso campionato , ben 17 gol 31 presenze. Qualità e quantità: sono i principali contributi che ha dato e dà alla Bari.

I suoi numeri sono, infatti, al centro dell’interesse ed il Napoli che cerca un’ala destra, dato l’uscente Lozano, potrebbe puntarci ma è l’agente Bruno Di Napoli a chiarire la situazione: “Cheddira non può essere una alternativa di Lozano perché lui è una punta di movimento non un attaccante esterno. Non ce lo vedo come sostituto di Lozano, ha caratteristiche diverse”.