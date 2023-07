Napoli, spunta la deadline per il rinnovo: il calciatore è sempre più lontano

Non sembra esserci nessun tipo di futuro tra gli azzurri e l’attaccante. Entro la prossima settimana potrebbe decidersi il suo destino al Napoli

Secondo l’edizione odierna de il Mattino, Hirving Lozano ed il Napoli sarebbero sempre più distanti. il quotidiano ha riportato una data in cui potrebbe essere deciso il suo futuro. Entro la prossima settimana il messicano deve scegliere se rinnovare con gli azzurri o accettare altre offerte. Con il contratto in scadenza tra un anno, il presidente del Napoli è stato chiaro sul giocatore: non si lascerà partire a zero.

In effetti, se consideriamo che l’investimento fatto sul 27enne di Città del Messico nel 2019, costò uno sforzo non indifferente per le casse partenopee (pagato 38 milioni + bonus ndr), la scelta di voler monetizzare con una possibile cessione del Chucky è tutt’altro che incomprensibile.

Segnali dall’America

La squadra che sembrerebbe aver tentato più golosamente il messicano sembra essere il Los Angeles FC, club militante nella Major League Soccer americana, già conosciuta in Italia per la presenza di Giorgio Chiellini. In California Lozano troverebbe anche il suo amico e connazionale Carlos Vela. L’offerta arrivata a De Laurentiis dagli States pare mettere d’accordo un pò tutte le parti. Il Napoli andrebbe a monetizzare con il giocatore una cifra intorno ai 20 milioni di euro e lo stesso Lozano si riavvicinerebbe al suo paese d’origine.

L’obiettivo del Chucky è quello di giocare ai massimi livelli il mondiale del 2026 che, tra l’altro, sarà in parte ospitato anche dal suo paese. Ha bisogno di più coinvolgimento e di più minutaggio. Pesante da gestire per lui la staffetta con Matteo Politano. Per sostituirlo la dirigenza sta pensando a tanti nomi, ma una delle suggestioni più grandi è quella di riportare Federico Bernardeschi in Italia. La pessima stagione del suo Toronto potrebbe far sì che il giocatore provi a rilanciarsi in Serie A dove potrebbe riconquistare la Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini.