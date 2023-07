Non solo Serie B: destinazione europea per Ambrosino

Calciomercato, Giuseppe Ambrosino alla ricerca di spazio, il Napoli valuta una cessione in prestito: le proposte sul tavolo

In questi giorni è in corso il primo dei due ritiri pre stagionali del Napoli, a Dimaro, in Trentino, dove gli azzurri si alleneranno sino al 25 luglio. In attesa di tutti i nazionali, che rientreranno nei prossimi giorni, sono stati aggregati alla prima squadra molti giovani. Garcia e il suo staff li valuteranno in questi giorni di ritiro in Trentino. L’allenatore francese è solito far esordire giovanissimi talenti della Primavera in prima squadra. Chissà che tra i ragazzi presenti in questi primi giorni di ritiro non ci sia un prossimo titolare del Napoli.

Ambrosino si mette in mostra a Dimaro, interessa in Serie B, ma spunta anche un’altra destinazione

Tra i giovani aggregati alla prima squadra, durante gli allenamenti in Trentino, si sta mettendo in mostra particolarmente Giuseppe Ambrosino. Attaccante classe 2003, ex Primavera del Napoli, reduce dalle esperienze in prestito con Como prima e Cittadella poi e sopratutto da un Mondiale U20 da protagonista con la nazionale italiana.

Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, per lui si prospetta un nuovo prestito. In Serie B il Catanzaro sta spingendo per averlo a titolo temporaneo, ma nelle ultime ore è sbucata una destinazione a sorpresa.

Si tratta del Blackburn Rovers, club inglese che milita in Championship, la seconda lega inglese. Gli inglesi avrebbero intenzione di proporre al Napoli un prestito, con riscatto condizionato ad un’eventuale promozione in Premier League.