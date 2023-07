Cessione Zielinski, De Laurentiis accetta lo sconto: le cifre dell’addio

Numerose le voci di mercato attorno a Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli nel 2024. De Laurentiis potrebbe concedere uno sconto.

“Abbiamo una lista di interventi e sappiamo che abbiamo alcuni giocatori alla fine del loro percorso perchè hanno un anno di scadenza. Non fraintendetemi, non voglio fare il cattivo. Loro sono dei giovanotti e preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività stupida rallentano il percorso del loro atleta. Io non ho problemi a lasciarvi fuori un anno. Dopo un anno fermi, però una squadra come il Napoli non arriverà”.

Queste le dichiarazioni al veleno di De Laurentiis, durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli. Il presidente non fa sconti a nessuno, specialmente a chi è in scadenza come Zielinski.

Zielinski, Sarri prova lo sgarbo al Napoli: l’annuncio in diretta preoccupa i tifosi azzurri

Come riferito da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sports, la Lazio ha messo nel mirino il centrocampista polacco. I biancocelesti sono vicini a perdere Milinkovic-Savic, che ha accettato la proposta dell’Arabia Saudita e il primo nome sulla lista di Maurizio Sarri per sostituire il serbo è proprio Zielinski.

La valutazione di De Laurentiis è di 25 milioni di euro, circa 15 milioni di euro in meno rispetto alla scorsa stagione. Il motivo dello sconto è la durata del contratto, solo un anno. Il patron azzurro vorrebbe dunque provare a monetizzare per non perderlo a zero ed evitare situazioni spiacevoli durante la prossima stagione.