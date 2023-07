Possibile svolta di mercato: notizia dell’ultim’ora su Le Normand

Il Napoli ha stilato una lista di difensori interessanti che potrebbero sostituire Kim Min-jae. Un’indiscrezione vede il Napoli in forte pressing su uno di loro.

A breve ci sarà il saluto definitivo tra Kim e il Napoli, con il rapporto che purtroppo si chiude dopo appena una stagione. Il tempo per tergiversare però non c’è, e la dirigenza azzurra deve spingere subito su un altro difensore da inserire in rosa.

Difatti la società dovrà per forza di cosa mettere a disposizione di Rudi Garcia un difensore di ottimo livello, e probabilmente anche una buona riserva. Dalla Spagna aumentano le probabilità che il Napoli possa concludere l’affare per un difensore.

Il Napoli spinge per Le Normand: sarà lui il sostituto di Kim?

Per sostituire Kim Min-jae la dirigenza del Napoli ha ampliato il proprio raggio d’azione, stilando una lista di difensore comprensiva di profili nazionali ed internazionali. Difatti i nomi sul taccuino dei dirigenti sono quelli di Scalvini, Kilman, Danso e Le Normand.

La dirigenza partenopea il prima possibile dovrà chiudere per un difensore, per far si che il giocatore possa essere a disposizione di Garcia fin da subito. Negli ultimi giorni il nome in pole per sostituire il difensore coreano è quello di Kilman, per la quale sembra che si sia quasi raggiunto l’accordo col Wolverhampton. Dalla Spagna però la visione è differente.

Difatti El Nacional specifica come il Napoli sia in pole position per acquistare il difensore del Real Sociedad Robin Le Normand. I partenopei sono in lotta con la Juventus – anch’essa interessata allo spagnolo – ma attualmente gli azzurri sarebbero in netto vantaggio per vari aspetti. Innanzitutto il Napoli presto avrà la liquidità per affondare il colpo – proveniente dalla cessione di Kim – e soprattutto disputa la Champions League a differenza dei bianconeri. Questi due fattori potrebbero essere fondamentali per far si che Le Normand si trasferisca a Napoli.

Dunque adesso è sfida a due tra Le Normand e Kilman, con uno dei due che presto potrebbe accasarsi al Napoli.