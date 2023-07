Samardzic verso il Napoli? Annuncio a sorpresa dell’Udinese

Accostato più volte al Napoli anche prima dell’inizio del calciomercato, Lazar Samardzic è il gioiellino classe 2002 dell’Udinese che fa gola a tutte le big della Serie A. Federico Balzaretti, nuovo dirigente dei friuliani, ha parlato in merito ad una sua cessione

Scelto come nuovo direttore dell’area tecnica dall’Udinese, Federico Balzaretti si è presentato oggi in conferenza stampa. Non potevano mancare ovviamente per lui le domande su quello che è l’uomo di mercato del momento per i friulani: Lazar Samardzic. Il trequartista serbo, nato a Berlino, è stato accostato più volte al Napoli così come a tutte le big del campionato. Nella scorsa stagione il classe ’02 ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 37 presenze.

Le parole di Balzaretti

“Lazar è talmente forte e bello per il calcio che gioca – spiega Balzaretti – che è impossibile non innamorarsi di lui. Il nostro mercato è adesso ancora in fase embrionale Siamo in divenire per quanto riguarda la squadra. Noi vorremo goderci Samardzic anche per la prossima stagione, ma se arriverà un’ottima offerta economica sarà impossibile trattenere il calciatore“.

Il neo dirigente in casa Udinese ha poi spiegato che la forza del loro club risiede proprio nella capacità di avere sempre pronta la soluzione successiva anche in caso di perdita di un giocatore importante, così come il club è abituato a fare da oltre trent’anni. “Noi non ci piangiamo mai addosso – continua – guardiamo sempre avanti. L’Udinese è la fotografia esatta di come si lavora in un club”.

Le possibilità di Samardzic in azzurro

Stando alle parole del nuovo dirigente dell’Udinese, il gioiellino serbo-tedesco non è incedibile per i friulani a patto che venga rispettato il prezzo del suo cartellino che si aggira tra i 20-25 milioni di euro. Il Napoli dovrà sicuramente prima concentrarsi a ricoprire la falla difensiva lasciata dall’addio di Kim che ha già svolto le visite mediche con il Bayern Monaco. Difficilmente senza l’uscita di uno come Zielinski il Napoli potrà fare mosse di mercato sulla trequarti, ma il talento dell’Udinese è di sicuro uno degli obiettivi della dirigenza partenopea.