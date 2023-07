Osimhen, il PSG si allontana? La notizia

Victor Osimhen giura fedeltà al Napoli. Il centravanti è ancora esaltato dalla vittoria dello scudetto e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con gli azzurri.

“Vincere lo scudetto è stato incredibile, mai vista una città più folle di Napoli per il calcio. Qui sono felice, non esiste posto migliore per me”. Sono queste le parole del bomber nigeriano riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

In un calciomercato estivo dove gli addii importanti sembrano all’ordine del giorno, quello di Victor Osimhen potrebbe non far dormire sogni tranquilli ai tifosi napoletani. La società è stata chiara: il giocatore non si vende a meno di una cifra importantissima che si aggirerebbe tra i 150 e 180 milioni di euro. D’altro canto il centravanti nigeriano ha spiegato che a Napoli ha trovato una dimensione perfetta e, dopo aver vinto il primo trofeo da professionista, ha giurato dipendenza dalla vittoria.

Impaziente di iniziare la nuova stagione con gli azzurri

Osimhen allontana tutte le voci di mercato e lascia capire che per lui non è cambiato niente. Troppo grande l’amore per una città che lo ha divinizzato ad eroe per una stagione intera. Trentuno sigilli messi a referto nella prima annata azzurra quasi perfetta dal punto di vista degli acciacchi.

Soltanto sei le partite saltate dopo l’infortunio rimediato nella gara di andata contro il Liverpool in Champions. Per l’attaccante, dopo quell’indimenticabile sera del 4 maggio, in cui il Napoli è diventato campione, il delirio della città che inneggiava il suo nome è stata la ciliegina sulla torta di un legame ormai quasi indissolubile. “Ho vinto con una squadra che apprezza le piccole cose, ormai qui sono un idolo, la gente mia ama e mi rispetta”.

Il Psg si allontana

Dopo il messaggio d’amore alla città partenopea di Victor Osimhen, gli sceicchi del Psg pare abbiano mollato la presa sul nigeriano e, come riporta il Corriere dello Sport, si stanno già muovendo in direzione di Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte, vice campione del mondo con la Francia. Le dichiarazioni di Osimhen le foto postate sui social (con la maglia Buitoni ndr) sembrano quindi aver rassicurato, seppur di poco, i tifosi del Napoli preoccupati di un suo addio in estate.