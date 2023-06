Napoli, Lozano vicino all’addio: il sostituto arriva dalla Serie A

Il Napoli è pronto a gettarsi nel calciomercato, tra addi, partenze e colpi a sorpresa per il nuovo tecnico Rudi Garcia.

Dopo Kim un altro titolare del Napoli campione d’Italia sembra essere in partenza. Hirving Lozano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e ha solo due strade: o rinnova con il Napoli, strada che al momento sembra impraticabile, o lascia la Campania in questa sessione di mercato. A riferire la notizia è Sky Sport.

Lozano ai saluti, è caccia al sostituto

El Chucky sembra quindi destinato a lasciare Napoli. Il club azzurro è già al lavoro per trovare un sostituto. Su di lui si sono fatti vivi club messicani e club arabi: le possibilità di salutare presto sono tante. Al suo posto uno dei nomi più caldi è quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Per ora solo un’idea, nessun trattativa è stata ancora intavolata.