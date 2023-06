Kim al Bayern, indizio chiaro sull’affare: sta succedendo in questi istanti

Kim Minjae è a un passo dal trasferirsi al Bayern Monaco dopo una stagione super tra le fila del Napoli: in queste ore c’è un indizio evidente sull’affare.

Reduce da una grande stagione con la maglia del Napoli, il difensore Kim Minjae è pronto a dire addio agli azzurri. Su di lui, com’è ormai noto da diverso tempo, è forte l’interesse del Bayern Monaco, pronto a puntare su di lui per il futuro. Sull’ex Fenerbahce pende la questione relativa alla clausola rescissoria, che si attiverà proprio tra pochi giorni. Il club bavarese, stando a quanto appreso in tempi recenti, è pronto ad assicurare l’intera cifra della stessa agli azzurri, che intanto si guardano attorno per il sostituto.

Al momento, però, non ci sono comunicati ufficiali né da parte del Napoli e nemmeno dal Bayern Monaco, anche se l’indizio di queste ultime ore che arriva invece dalla Francia sembra essere un indizio evidente sulla trattativa tra il sud-coreano e i bavaresi.

Lucas Hernandez al PSG: via libera per Kim al Bayern

A darne conto sono i colleghi di RMC Sport, secondo cui il Paris Saint-Germain starebbe accelerando per Lucas Hernandez, calciatore che con il suo trasferimento dal Bayern Monaco dovrebbe liberare una casella proprio per Kim Minjae.

Per adesso, però, c’è ancora distanza tra le parti: la richiesta del club campione di Germania si attesta sui 50 milioni, mentre il Paris (per adesso) arriva a 40 milioni. Stando alla medesima fonte, però, le parti sono convinte di trovare un accordo che possa sbloccare l’affare. Kim, nel frattempo, attende alla finestra ulteriori novità.