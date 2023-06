Bereszynski o Zanoli, il Napoli ha scelto il vice Di Lorenzo per la prossima stagione

Terminato lo scambio di prestito che ha coinvolto Zanoli-Bereszynski soltanto uno dei due resta.

Con la fine della stagione è terminato anche lo scambio di prestiti avvenuto tra Napoli e Sampdoria che ha avuto luogo nella finestra di mercato invernale, lasciando in prestito ai blucerchiati Alessandro Zanoli, terzino destro promettente ma che aveva bisogno di maggiore minutaggio ed esperienza.

Zanoli sarà il vice-Di Lorenzo per la prossima stagione

Ruolo già occupato e perfettamente interpretato da Di Lorenzo. Con la necessità di trovare un vice-terzino che potesse far rifiatare al momento giusto il capitano, il Napoli ha ottenuto il prestito di Bereszynski. Il polacco, quindi, è ormai in scadenza e tornerà a Genova.

A confermare la crescente fiducia del classe 2000 azzurro l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport che conferma la maturità acquisita nella sua esperienza vissuta alla Sampdoria e assicura non solo un ottimo prospetto ma anche una spalla per Di Lorenzo in caso di necessità.