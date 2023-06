Club di Premier League su Lozano, c’è la decisione del messicano

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano da Napoli: diversi club di Premier sul messicano che avrebbe preso una decisione.

Si avvicina uno di quei momenti che i tifosi non amano particolarmente: la sessione di calciomercato estiva è ormai alle porte. Sarà un mercato importante in casa Napoli: la società dovrà offrire una rosa competitiva al nuovo mister Rudi Garcia.

Per provare a confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli dovrà cercare di trattenere i maggiori protagonisti dell’ultima stagione. Perso Kim Min-jae (destinato al Bayern Monaco), bisognerà provare a trattenere Victor Osimhen, seguito da tanti top club europei.

La Premier League nel futuro di Lozano

Chi invece rischia di dover salutare Napoli in quest’estate sono Piotr Zielinski e Hirving Lozano. I due azzurri sono in scadenza di contratto nel 2024 e il rinnovo non è facile: per prolungare il contratto andrebbero ridimensionati gli stipendi. Tra i due, il messicano sembra quello più vicino alla cessione in questa sessione di mercato.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il messicano avrebbe aperto alla cessione in Premier League. Su di lui c’è da tempo il West Ham, ma anche l’Aston Villa avrebbe intenzione di acquistare il Chucky. Ma occhio anche alle sirene dalla Ligue 1: su Lozano ci sarebbe anche il Lione.