Doppia gioia per Garcia: bellissimo annuncio della compagna Francesca Brienza

Non solo il ruolo di nuovo allenatore del Napoli, per Rudi Garcia la festa è doppia: è arrivato l’annuncio della compagna Francesca Brienza.

Sono passati due giorni dall’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli e i tifosi attendono con ansia le prime parole del francese da tecnico azzurro. La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 19 giugno alle ore 17:30 nel prestigioso “Salone delle Feste” del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

In attesa di parlare dinanzi alla stampa e presentarsi a tutti i tifosi, l’allenatore ex Lione sta trascorrendo il weekend in città con la sua compagna Francesca Brienza. I due, dopo esser tornati a Roma per festeggiare il 37esimo compleanno della giornalista e conduttrice tv, sono alla ricerca di una casa per il loro nuovo soggiorno nel capoluogo campano.

Francesca Brienza è incinta: Rudi Garcia sarà nuovamente padre

Proprio in occasione del compleanno della Brienza, la coppia ha annunciato ad amici e parenti presenti nel locale capitolino una bellissima notizia: la giornalista è incinta. Una grandissima gioia per i due e per tutti i presenti che hanno così festeggiato doppiamente al momento del brindisi.

Per Francesca Brienza questo sarà il primo bambino (o bambina), mentre Garcia ha già tre figlie (Carla, Eva e Léna) avute con l’ex compagna Veronique. Dopo nove anni di relazione, i due diventeranno genitori di un bambino che potrebbe nascere proprio a Napoli.