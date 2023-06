Europei Under 21, delusione per l’azzurro: non è stato convocato da Nicolato

Delusione per il giocatore del Napoli: il commissario tecnico dell’Italia, Paolo Nicolato, non lo ha convocato per l’Europeo Under 21.

Terminata la stagione per tutti i club, ora è arrivato il momento di lasciare spazio alle nazionali. L’Italia sarà impegnata nelle Final Four di UEFA Nations League che si terranno in Olanda dal 14 al 18 giugno. I ragazzi di Mancini affronteranno la Spagna nella semifinale questo giovedì alle ore 20:45: in caso di vittoria, gli azzurri sfideranno in finale (domenica 18 giugno alle ore 20:45) la vincente di Olanda-Croazia. Questa sarà l’occasione per rialzare la testa dopo la mancata qualificazione al Mondiale tenutosi in Qatar lo scorso inverno.

Un’altra Nazionale che invece ha fatto vedere grandissime cose in questo ultimo mese è stata quella dell’Under 20 di Carmine Nunziata. Gli azzurrini hanno raggiunto la finale del Mondiale di categoria, arrendendosi solo al minuto 86 contro l’Uruguay nell’ultimo atto del torneo. Tra i giovani azzurri, guidati da un super Cesare Casadei, è spiccato anche il talento di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Se Ambrosino ha potuto esultare, così non sarà per un altro giovane azzurro che dovrà rinunciare all’Europeo Under 21 a causa di un infortunio.

Italia U21, Zanoli salta l’Europeo

Bruttissime notizie per Alessandro Zanoli: il terzino destro di proprietà del Napoli non prenderà parte all’Europeo Under 21, che si terrà in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio. Inserito nella lista dei pre-convocati, il classe 2000 ha lasciato il ritiro quattro giorni fa a causa di un infortunio. Infortunio che è risultato decisivo: Nicolato ha infatti dovuto escluderlo dalla lista dei 21 convocati che proveranno a portare il trofeo nuovamente in Italia.

Questi i ventuno convocati del commissario tecnico Paolo Nicolato.