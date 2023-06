Regalo coi fiocchi per Sarri, la Lazio prende un ex Napoli: ha detto sì

La Lazio per affrontare la prossima Champions League ha deciso di ingaggiare un ex calciatore del Napoli, che ha già detto di sì

Il secondo posto in campionato ha permesso alla Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League. Un risultato voluto tantissimo dal club e da Maurizio Sarri, che con una rosa corta ha preferito puntare tutto sul campionato e alla fine ha avuto ragione. L’idea del tecnico biancoceleste, adesso, è rinforzare la panchina per avere a disposizione alternative all’altezza per il doppio impegno della prossima stagione. I nodi da sciogliere sono principalmente quelli di Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic: entrambi, infatti, sembrano destinati alla cessione.

Ed è per questo che la Lazio lavora sul mercato in entrata. Le cessioni dei due top del centrocampo, permetterebbero al club biancoceleste di avere a disposizione più soldi per rivoluzionare un po’ quella rosa che negli ultimi anni è stata poco ‘curata’. Ciò che manca principalmente è un attaccante. Ciro Immobile in questa stagione ha subito parecchi problemi fisici e ha avuto un digiuno di gol lunghissimo in casa, senza gol in Serie A da settembre 2022 a maggio 2023.

Numeri che hanno fatto male alla Lazio, che ha ovviato con i gol di altri giocatori e soprattutto con un’ottima fase difensiva. E il nome che sta seguendo attentamente per rinforzare l’attacco è quello di Arkadiusz Milik.

La Lazio vuole Milik, lui ha già detto di sì

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è ancora in dubbio il riscatto di Arek Milik da parte della Juventus, fissato a 7 milioni di euro più di 2 bonus all’Olympique Marsiglia. I problemi economici del club bianconero e anche di rosa, impediscono al momento delle valutazioni definitive. Ma il nodo dovrà essere sciolto entro il prossimo 30 giugno. E se il centravanti polacco non dovesse essere riscattato, ci sarebbe forte la Lazio sul giocatore, che ha già dato il suo parere positivo all’eventuale trasferimento. Resta da risolvere il nodo ingaggio, visto che Milik percepisce sui 3,5 milioni di euro a stagione.

Ma Milik sarebbe ben felice di essere allenato nuovamente da Maurizio Sarri, che lo ha già avuto per due anni al Napoli. Rappresenterebbe quella alternativa a Immobile che la Lazio non ha mai avuto e permetterebbe al centravanti italiano classe ’90 di riposare in alcuni match. In questa stagione, Milik ha giocato 39 partite e messo a segno 9 gol con un assist. Numeri che farebbero molto comodo all’allenatore biancoceleste per la prossima stagione.