Paulo Sousa-Napoli, un aspetto blocca la trattativa: la situazione

Il nome di Paulo Sousa ha scalato tutte le gerarchie nelle ultime ore: il tecnico portoghese potrebbe essere davvero lui il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver trovato la salvezza con la Salernitana, l’ex commissario tecnico della Polonia potrebbe prendere la pesante eredità di Luciano Spalletti.

La trattativa per portare Sousa a Napoli non è però una passeggiata: l’allenatore è infatti sotto contratto con la Salernitana. Il Napoli ha già offerto un contratto di due anni con opzione per il terzo, ma, come riportato da Tuttomercatoweb, c’è un tassello che rende più complicato il passaggio del portoghese all’ombra del Vesuvio.