Simeone, parla l’agente: “Ha fatto una stagione pazzesca”, poi la risposta sul calciomercato!

L’agente di Giovanni Simeone, Alessandro Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete con Raffaele Auriemma.

Simeone uomo mercato? Credo che lui abbia fatto una stagione pazzesca. Quando è stato chiamato in causa ha fatto cose incredibili. È riuscito a fare gol pesantissimi, ha dato quel contributo che fa la differenza nel risultato finale di una squadra. Questi giocatori non fanno sentire la mancanza dei cosiddetti titolari. Il lavoro è stato straordinario sotto tutti i punti di vista di Giuntoli, del Napoli e di Spalletti.

Il futuro del Cholito in ogni caso sembra essere ancora in azzurro, con il Napoli che sta aspettando semplicemente l’esito dello spareggio tra Verona e Spezia per provare eventualmente a strappare un piccolo sconto ai gialloblu sul riscatto dell’attaccante argentino.