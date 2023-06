Contatti tra Nagelsmann e il Napoli, arriva lo notizia: la risposta dell’allenatore tedesco

Continua il casting da parte del Napoli per ricerca un nuovo allenatore che possa raccogliere l’eredità che da lunedì lascerà Luciano Spalletti. Sono già tantissimi i tecnici accostato al club azzurro, tra cui Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco.

Il tecnico è attualmente libero, anche se ha un contratto fino al 2026 con i bavaresi. Nelle scorse ore ci sono stati contatti con il Napoli, che già ha effettuato un paio di sondaggi per capire quante possibilità ci siano per portare il tedesco all’ombra del Vesuvio. L’affare, però, sembra essere decisamente in salita.

Distanza economica troppo ampia, Nagelsmann rifiuta l’offerta di De Laurentiis

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Nagelsmann avrebbe rifiutato la proposta del Napoli. L’offerta economica avanzata da De Laurentiis non sarebbe stata sufficiente e per ora la trattativa sembra saltata.