Premi Serie A, il giocatore del Napoli escluso a sorpresa dai “Migliori attaccanti”: sarà lui l’MVP della stagione?

A pochissimi giorni dalla fine del campionato 2022/2023, che ha decretato già quasi tutti i verdetti, la Lega Serie A ha svelato tutti i candidati dei premi MVP della stagione.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i tre candidati per le categorie “Miglior Under 23”, “Miglior portiere” e “Miglior difensore” e, come solito in queste occasioni, non sono mancate le polemiche. In casa Napoli, capitan Di Lorenzo e Kim sono in lizza per il premio “Miglior difensore” insieme al milanista Theo Hernandez.

A sorpresa non compaiono Alex Meret nella categoria “Miglior portiere” (Provedel, Di Gregorio e Skorupski i tre candidati) e Khvicha Kvaratskhelia in quella di “Miglior Under 23” (Fagioli, Baldanzi, Scalvini). Per chi pensava in un’esclusione del georgiano da quella categoria per una sua presenza nella top 3 dei “Migliori attaccanti”, oggi sarà rimasto sorpreso. Infatti, sono Victor Osimhen, Rafael Leao e Lautaro Martinez che si contenderanno questo premio.

Una scelta davvero insolita, soprattutto se si considera che quella di Kvara è stata la prima annata in Serie A. Ma c’è chi pensa a una scelta ragionata da parte della Lega Serie A: Kvaratskhelia non è tra i migliori attaccanti, in quanto sarà lui il vincitore del premio MVP della stagione, ovvero il miglior giocatore del campionato.

Un’idea che sta circolando sul web e che giustificherebbe un’assenza del georgiano dalla top 3 di due categorie in cui poteva tranquillamente presenziare.