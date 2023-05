De Laurentiis allontana Luis Enrique: il Napoli fa sul serio per Conceição

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Dopo l’annuncio di De Laurentiis sull’addio di Spalletti, è questa la domanda che tutti i tifosi si pongono da ormai due giorni.

Nell’intervista rilasciata oggi ai microfoni di Rai Sport, De Laurentiis ha allontanato il nome di Luis Enrique, il tecnico che sembrava essere più vicino alla panchina azzurra. L’alternativa, come già annunciato ieri da Sky Sport, sembrerebbe essere Sergio Conceição, allenatore lusitano del Porto.

Oggi, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione: il Napoli sembra fare sul serio per il tecnico portoghese.

Sergio Conceição è un obiettivo serio per la panchina del Napoli. C’è apertura da parte dell’allenatore portoghese e l’offerta degli azzurri è di 6 milioni di euro lordi (con decreto crescita arriverebbero a 4 netti). Rimangono, comunque, in lista anche Italiano e Thiago Motta che in Italia sono i favoriti.