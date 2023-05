Chiara Nasti da urlo in bikini, ma spunta un dettaglio: tifosi del Napoli ‘traditi’ (Foto)

Chiara Nasti ha spiazzato tutti. Cosa sta succedendo? Uno degli ultimi scatti ha fatto storcere il naso a qualcuno, il motivo.

Giovane, bella, con grande personalità e sempre pronta a dire la sua rispondendo con carattere alle critiche. In questi anni abbiamo imparato a conoscere Chiara Nasti, influencer ed imprenditrice digitale che negli anni si è raccontata proprio sfruttando il web. Attorno a sé ha catturato l’attenzione di milioni di persone, ed anche i numeri in termini di follower e like sono evidentemente dalla sua parte. Chiara, al tempo stesso, ha sempre cercato di non farsi sopraffare dalle critiche che sono state spesso ingenerose nei suoi confronti. La bella influencer, infatti, ha un carattere molto tosto al punto da riuscire sempre a dire la sua opinione anche quando questa si pone in controtendenza rispetto al modo generale.

La Nasti ha spesso sfruttato proprio il suo account Instagram per rispondere agli haters che si sono raccolto numerosi intorno a lei nel corso di questi anni. Anche nelle ultime ore, ad esempio, proprio Chiara ha spiegato come sia difficile adesso per lei riuscire a dare peso a tutte queste cose visto che è impegnata nel suo ruolo di mamma. Si, perché negli ultimi mesi la bella imprenditrice digitale ha avuto il suo primo figlio, Thiago, nato dalla storia col calciatore Mattia Zaccagni. Una stagione, tra l’altro, molto importante per il giocatore della Lazio che ha fatto registrare numeri importanti sul campo. Merito di Chiara e del loro amore? Possibile. Sta di fatto che ad oggi Zaccagni è uno dei giocatori più apprezzati della nostra Serie A.

Chiara Nasti, il dettaglio non sfugge e delude i fan del Napoli

Insomma, la Nasti ed il calcio sono di fatto uniti a doppio nodo. Prima della storia con Zazzagni, tra l’altro, c’è stato anche un fidanzamento con Niccolò Zaniolo, ex giocatore della Roma. Dunque, da una sponda all’altra, anche per questo motivo si sono raccolti molto haters che hanno punzecchiato Chiara in questi ultimi anni. Con i tifosi del Napoli, sua città natale, invece non c’è stato ancora modo di creare un filo conduttore. Chiara, ad onore della verità, è ben lontana dalle dinamiche del calcio, toccate soltanto dal suo attuale rapporto sentimentale col giocatore della Lazio.

Eppure, l’influencer classe ’98 è una napoletana doc, e dunque i tifosi di fede azzurra saranno rimasti delusi dall’ultimo scatto pubblicato proprio su Instagram. Chiara è in costume (siamo ormai alle porte dell’estate), il tutto volto a presentare quella che sarà la nuova linea del suo marchio Plumeetheree. I colori indossati dalla Nasti, però, avranno fatto storcere il naso a qualcuno all’ombra del Vesuvio: bianco e nero. Una sorta di “tradimento”, se cosi possiamo dire, che a dire il vero è avvenuto – in termini puramente sportivi – già con l’avvicinamento di Chiara alla Lazio, squadra dove ad oggi milita proprio Zaccagni.