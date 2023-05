Il Napoli va di fretta, il primo colpo della nuova stagione arriva dalla Juve: che nome

Un esubero bianconero, che in passato ha fatto tanto male al Napoli, può diventare il grande obiettivo di mercato del club di De Laurentiis

Riconfermarsi dopo aver vinto non è mai stato semplice. Per informazioni, il Napoli può rivolgersi a Inter e Milan. Le due milanesi hanno vinto prima degli azzurri nelle precedenti due stagioni senza riuscire a ripetersi. Gli azzurri per non cedere nuovamente il testimone devono rimanere sul pezzo e compiere lo stesso mercato intelligente che durante la scorsa estate ha portato ai piedi del Vesuvio calciatori del calibro di Kim e Kvaratskhelia.

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, pertanto, devono pensare un Napoli compatto, bello e pratico come quello di questa stagione. Puntellare un organico già molto competitivo non è mai semplice ma alcune probabili partenze estive possono creare i presupposti per inserire nella rosa elementi di qualità e prospettiva. Uno di questi potrebbe arrivare da una rivale diretta, la Juventus.

Calciomercato Napoli, Lozano e Politano in partenza? Dalla Juventus può arrivare Dejan Kulusevski

Un’idea di mercato del Napoli della prossima stagione potrebbe essere Dejan Kulusevski. I motivi sono abbastanza semplici. Il classe 2000 svedese è approdato al Tottenham in prestito con diritto di riscatto a metà della scorsa stagione. In quel momento, gli ‘Spurs’ degli italiani Paratici, Conte e Stellini hanno deciso di puntare su di lui.

Di questi tre però ora non è rimasto nessuno nella formazione londinese e il futuro in Inghilterra dell’ex Atalanta è in forte discussione. Il giocatore, infatti, difficilmente sarà riscattato. Tornerà pertanto alla Juventus ma in bianconero rischia di essere un esubero. A questo punto per lui si riaprirebbe nuovamente la porta d’uscita.

A 23 anni compiuti da meno di un mese, il profilo di Kulusevski è ancora capace di fare gola in Europa. Il giocatore, dopo l’ottima stagione nel Parma, non è esploso come ci si sarebbe aspettati. Proprio per questa ragione e complice lo spazio ridotto nella Juventus, prelevarlo in questo momento potrebbe risultare un affare qualora dovesse completare il percorso di crescita avviato con la maglia dei ducali qualche anno fa.

Ed il Napoli potrebbe essere una delle formazioni molto interessata a strapparlo alla Juventus. Il club azzurro, infatti, potrebbe perdere il messicano Lozano. Inoltre, neppure la permanenza di Politano appare certa. Per gli azzurri, dunque, potrebbe presentarsi l’esigenza di intervenire in quella zona del campo. Il profilo di Kulusevski non è totalmente sconosciuto. Nella stagione 2019-2020, lo svedese castigò gli azzurri sia nel match d’andata sia in quello di ritorno con due prestazioni super.

Ecco allora che, memore di quelle partite, l’area scouting del club di Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare proprio allo juventino per garantire un giocatore giovane, strutturato, con discreta esperienza internazionale e inoltre polivalente in quanto capace di coprire entrambe le corsie laterali dell’attacco ma giocare all’occorrenza pure come trequartista o, addirittura, mezzala. Il classico giocatore che piace a Spalletti per la capacità di offrire varianti tattiche differenti. Tutti indizi che potrebbero portare alla prova.