“Non era mai successo”, retroscena Monza-Napoli: clamoroso gesto negli spogliatoi

Napoli, occhio al retroscena a sorpresa dopo la partita persa contro il Monza. Ecco svelato tutto, nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Persino Luciano Spalletti esce allo scoperto

Una sconfitta non guasta una stagione, figuriamoci dopo una stagione vinta e stra-dominata come quella del Napoli. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti, pertanto, non si interroga troppo sullo scivolone che ha rimediato in terra brianzola. Anche se certamente ha colpito la facilità con cui il Monza di Raffaele Palladino abbia soggiogato e battuto i freschi campioni di Italia tra le mura amiche dell’U-Power Stadium.

Chiaro, però, che abbia inciso la latente mancanza di motivazioni in casa Napoli. Anche la formazione ampiamente rimaneggiata schierata e messa in campo da Spalletti ha inviato un segnale chiaro di rilassamento al resto dei titolari, che sono apparsi sottotono in quel di Monza.

Ed è normale che questo abbia finito con il riverberarsi anche sulla prestazione dei calciatori più qualitativi e rappresentativi di Luciano Spalletti, che non ha digerito benissimo la sconfitta contro i brianzoli. Quest’ultimi, poi, apparsi in grandissima forma e determinati ad onorare il proprio campionato sino all’ultimo minuto disponibile. A maggior ragione se c’è la possibilità di potersi mettere in mostra contro la squadra che ha appena vinto il campionato di Serie A.

Monza-Napoli, il clamoroso retroscena rivelato da Spalletti sorprende tutti: ecco cos’è successo

Ciò nonostante, ieri non è mancato il rispetto e l’ammirazione tra i due club. Il Monza ha subito tenuto ad onorare il Napoli per la vittoria del tricolore con l’ormai consueto pasillo de honor. Un qualcosa che anche la Fiorentina aveva tributato agli azzurri, in occasione dell’ultima gara di campionato. A sorprendere però Luciano Spalletti è un altro gesto del club di Galliani e Berlusconi, come rivelato dallo stesso tecnico nel post-partita.

“Lasciatemi dire che io e i miei ragazzi abbiamo apprezzato molto il cartello con sopra scritto ‘Benvenuto Napoli!’. Ce lo hanno fatto trovare nello spogliatoio, non era mai successo a me o al mio staff di ricevere qualcosa di simile in tutti questi anni di carriera”: così Luciano Spalletti rivela tutto.

Il bellissimo gesto del Monza, dunque, viene allo scoperto. La società di Galliani e Berlusconi si sta distinguendo in Serie A per i suoi modi galanti, non solo per il gioco brillante che la formazione di Palladino esprime poi in campo. Chissà che non possa dare il via ad una nuova usanza tra i club, dopo l’ormai consolidato pasillo de honor anche in Serie A.