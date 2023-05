Il Napoli è una società attenta quando si tratta di futuro: una filosofia applicata attentamente anche sul calciomercato e che ha portato all’ombra del Vesuvio il terzo Tricolore della storia del club.

Come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti, la società azzurra è già attenta a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima estate e non mancano i profili interessanti nel medio-lungo termine.

Piacciono Caprile e Benedetti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su quelli che possono essere due colpi del Napoli dal Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis. Di seguito, quanto evidenziato:

Giovani obiettivi in copertina. Più o meno fatti in casa: Elia Caprile, 21 anni, portiere dell’Under 21 e soprattutto del Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis. Gioca a Bari ma è di proprietà della Sampdoria, invece, Leonardo Benedetti, centrocampista di 22 anni che ha conquistato attenzioni in Serie A

Per quanto riguarda l’estremo difensore, l’idea è seguita da tempo mentre Benedetti è uno degli ultimi nomi nuovi accostati alla squadra di Luciano Spalletti.