Contatto Pessina-Osimhen: la moviola sul rigore negato al Napoli

Nonostante la matematica del terzo Scudetto della sua storia, dopo 33 anni, il Napoli di mister Luciano Spalletti ha intenzione di continuare a far bene per superare il record dei 91 punti del Napoli di Maurizio Sarri.

Quest’oggi gli azzurri hanno affrontato il Monza di mister Palladino, grande sorpresa di questo campionato. Il match è terminato 2-0, grazie alle reti siglate da Dany Mota e Andrea Petagna, ma hanno fatto tanto discutere due episodi dubbi in area di rigore del Monza.

Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Luca Marelli, di seguito quanto dichiarato dall’ex arbitro:

Il contatto tra Pessina e Osimhen in realtà è calcio di rigore, il VAR avrebbe dovuto richiamare l’arbitro.

Sul contatto tra Politano e Dany Mota:

Per me non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, durante questa stagione si sta sorvolando su questo tipo di episodi