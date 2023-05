Monza-Napoli, Spalletti esclude una Stella: tifosi increduli

Il Napoli di Luciano Spalletti vuole chiudere al meglio la stagione. Gli azzurri saranno impegnati nella sfida in trasferta contro il Monza di Palladino.

La cavalcata del Napoli campione d’Italia prosegue. Gli azzurri hanno vinto il titolo di campioni d’Italia con diverse giornate di anticipo ed andranno in giro per i campi di Serie A, ad affrontare gli avversari quasi in un’eterna passerella. La formazione partenopea ha disputato un’annata straordinaria, un campionato che nessuno si sarebbe mai aspettato. Spalletti ha più volte confermato che in queste ultime gare rilancerà i calciatori che hanno trovato poco spazio.

La capolista della Serie A ha una rosa molto ampia e il tecnico rilancerà i calciatori che finora non hanno giocato molto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione degli azzurri in Brianza, con il tecnico che potrebbe fare un ampio turnover. Anche in conferenza stampa Spalletti ha ammesso che lancerà dal primo minuto Bereszynski, un calciatore che finora, complice la grande forma di capitan Di Lorenzo, ha giocato davvero molto poco. Questo ma non solo, perchè contro la formazione del tecnico campano Raffaele Palladino, ci sarà turnover totale.

In porta, a meno di sorprese, ancora favorito Gollini su Meret, al centro stavolta dovrebbe tornare Rrahmani mentre in difesa a riposare dovrebbe essere Kim. Stavolta non giocherà Ostigard, ma Juan Jesus con Spalletti che cambia quindi tutta la difesa. Sulla fascia Olivera probabile dal primo minuto, ma i cambi avverranno in ogni reparto.

Napoli, fuori almeno un big per reparto

A centrocampo giocherà ancora Diego Demme: l’italo-tedesco è stato fuori quasi tutta la stagione per infortunio, ma Spalletti lo ha sempre considerato come vice-Lobotka, e lo userà più spesso in queste ultime gare di campionato. Accanto a lui giocherà sicuramente Elmas, nettamente favorito su Zielinski, mentre l’unico confermato tra i titolari sarà Frank Anguissa. Importanti novità anche in attacco.

Il nigeriano Victor Osimhen è titolare indiscusso, il giocatore ha come obiettivo la classifica cannonieri e magari qualche altro record di gol e Spalletti non vuole negargli questi record. Possibili sorprese sulle fasce, da un lato Politano dovrebbe essere confermato, complice l’infortunio di Lozano e dall’altro invece occhio a clamorose novità. Kvaratskhelia è in bilico fino alla fine e si giocherà il posto con Alessio Zerbin; tra i giovani ci sarà spazio, magari nella ripresa, a Gianluca Gaetano, che può essere schierato in diverse ruoli. Tanto turnover con Spalletti che ha confermato che i titolari potrebbero tornare nel prossimo turno, nel big match del Maradona contro l’Inter.