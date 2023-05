Centinaia di tifosi del Napoli già riuniti: cosa sta succedendo a Monza (FOTO)

Il Napoli ha già vinto lo scudetto, ma i suoi tifosi non hanno nessuna intenzione di smettere di festeggiare. Non solo quelli residenti in città, ma anche coloro che il Napoli possono viverlo solo da lontano o in trasferta. E anche oggi i supporters azzurri hanno scelto di stare al fianco della squadra.

Centinaia di tifosi del Napoli all’esterno dell’hotel del Napoli a Monza

Proprio in questi minuti, infatti, davanti all’hotel Mercure ad Agate Brianza a Monza, ci sono già centinaia di tifosi del Napoli in attesa dell’arrivo dei Campioni d’Italia. Tanti cori e bandiere, napoletani provenienti da tutta la Lombardia si stanno radunando per rendere omaggio a Spalletti e ai calciatori. La squadra, intanto, è attesa a breve.

ECCO LE FOTO:

Dal nostro inviato a Monza, Roberto Longobardi