Messaggio di Koulibaly a De Laurentiis: parole da brividi dopo la vittoria dello scudetto (FOTO)

“Chi ama non dimentica“, recita così una frase utilizzata spesso dai tifosi del Napoli, per ricordare chi ha fatto parte e lasciato il segno nella squadra azzurra. Ma spesso sono gli stessi calciatori che hanno vissuto l’atmosfera del Napoli a non dimenticare la città partenopea. E tra i calciatori che della maglia azzurra ne hanno fatto una seconda pelle c’è sicuramente Kalidou Koulibaly.

Scudetto al Napoli, il messaggio di Koulibaly a De Laurentiis

Il difensore franco-senegalese ha lasciato il Napoli in estate, ma il suo attaccamento alla squadra è rimasto intatto. E alla vittoria dello scudetto a gioire è stato lo stesso Koulibaly. A confermalo è il presidente De Laurentiis – che su Twitter – ha pubblicato un messaggio ricevuto dal difensore oggi al Chelsea.

Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli.

Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre 💙

ECCO IL TWEET: