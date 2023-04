Juventus-Napoli, la moglie di Di Maria non ci sta e attacca l’arbitro sui social (FOTO)

Juventus-Napoli non è ancora finita. Nonostante il match dello Stadium sia terminato ormai quasi 48 ore fa, con gli azzurri che hanno vinto 1-0 grazie alla rete in extremis di Giacomo Raspadori, le polemiche sui social continuano a essere più vive che mai.

I tifosi della Juventus non hanno gradito l’arbitraggio di Michael Fabbri e anche parecchi giornalisti, opinionisti, ex calciatori e non solo sono convinti che il direttore di gara abbia commesso diversi errori che hanno condizionato la partita.

Un episodio su tutti ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri ed è quello del gol annullato a Di Maria. La rete, arrivata al minuto 83, è stata annullata dopo revisione al VAR di Fabbri per un fallo (abbastanza netto) di Milik su Lobotka che ha fatto partire il contropiede della Juve e ha portato Di Maria a siglare il gol.

Fallo Milik su Lobotka

Per molti juventini (tra cui anche l’ex bianconero Claudio Marchisio) non c’era il fallo del polacco sul centrocampista del Napoli e hanno riversato la propria rabbia sui social. Anche lo stesso Di Maria ha pubblicato una foto della sua rete su Instagram con una emoji arrabbiata.

Tra i commenti c’è quello di sua moglie Jorgelina Cardoso che senza giri di parole attacca l’arbitro così: “12 contro 11, in ogni modo il tuo “no gol” è stato molto bello, ti amo”. Un commento che ha ricevuto parecchie risposte sia da tifosi del Napoli sia da quelli della Juve.