Diego Maradona Jr attacca dopo Milan-Napoli: “Non siete degni”

Non sono mancate le polemiche dopo la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, oltre a quello che è successo in campo, ci sono stati diversi sfoghi da parte dei tifosi azzurri, sia per l’arbitraggio sia per l’accoglienza riservata ai napoletani a San Siro.

I tifosi del Milan non hanno sicuramente preparato rose e fiori per i tifosi del Napoli giunti a San Siro per sostenere la squadra, la cosa non è passata inosservata soprattutto a Diego Armando Maradona JR che si è sfogato attraverso un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok dove ha lanciato un forte messaggio. Nessun’accusa alla tifoseria rossonera, le parole di Diego JR sono indirizzate ai napoletani cittadini tifosi di un’altra squadra che non sia il Napoli.

Maradona JR si sfoga dopo Milan-Napoli

Di seguito le parole di Diego dopo la sconfitta degli azzurri a Milano: