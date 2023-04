Napoli-Verona, biglietti in vendita da domani: notizia per i possessori della Fidelity Card

Lecce-Napoli, Milan-Napoli e poi gli azzurri torneranno al Maradona per la gara di campionato contro il Verona. In merito alla sfida con gli Scaligeri, è stato appena rilasciato il comunicato da parte della società azzurra in merito alla vendita dei biglietti.

I tagliandi per la gara di Serie A tra Napoli e Hellas Verona, in programma il 15 aprile 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno messi in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile 2023.

Stadio Diego Armando Maradona

Prezzi e modalità di acquisto

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Per acquistare i biglietti bisognerà farlo o su Ticketone oppure recandosi ai punti vendita specifici.

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Di seguito i prezzi della sfida tra Napoli e Verona

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

La Fidelity Card sarà obbligatoria per acquistare sia i biglietti fisici che online.