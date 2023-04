Napoli-Milan, da applausi il messaggio sui social di Salvatore Esposito – FOTO

Quanto successo ieri allo Stadio Diego Armando Maradona ha avuto ovviamente un riflesso mediatico, portando le proteste degli ultras all’attenzione anche di chi non era presente a Fuorigrotta. Spiacevoli episodi di violenza che male si sposano con lo splendido momento che sta vivendo il Napoli di Luciano Spalletti.

FOTO: Stadio Diego Armando Maradona

Il famoso attore napoletano Salvatore Esposito ha preso posizione sui propri social, chiedendo rispetto per tutti coloro che sono coinvolti in questo sogno calcistico. Dalla città, ai tifosi, alla società e alla squadra. L’attore chiede di trovare una soluzione per poter vivere al meglio questo momento e poter tornare alla serenità, sostenendo la maglia in campo e non le proteste.

Di seguito le sue parole sul proprio profilo Instagram:

TUTTI UNITI! NAPOLI merita rispetto, i TIFOSI meritano rispetto, la SOCIETÀ merita rispetto, la SQUADRA merita rispetto. Oggi più che mai dobbiamo unirci per onorare una stagione bellissima che potrebbe diventare FANTASTICA. Vorrei che ci si sedesse ad un tavolo per trovare una soluzione che possa dare al MARADONA lo spettacolo che tutto il mondo ci ha sempre invidiato. Lo merita la MAGLIA, lo merita la CITTÀ, lo meritiamo TUTTI NOI.