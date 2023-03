Milan-Napoli, notizia dell’ultim’ora: si va verso il divieto per i residenti in Campania

Notizia che ha del clamoroso quella rilasciata in diretta da Michele Criscitiello a Sportitalia, una vera e propria bomba che riguarda la sfida di Champions League tra Milan e Napoli in programma l’11 aprile 2023 alle ore 21:00.

Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, esisterebbe la concreta ipotesi, per quanto riguarda la sfida europea di San Siro di vietare la trasferta ai residenti in Campania dopo i disordini avvenuti a Napoli nella gara di ritorno contro l’Eintracht di Francoforte.

Milan-Napoli vietata ai residenti in Campania

A rilasciare la notizia è stato Criscitiello che ha dunque aperto ad una clamorosa ipotesi in vista del match. Vietare la sfida ai residenti in Campania potrebbe scatenare l’ira dei tifosi del Napoli che non potrebbero dunque seguire la propria squadre del cuore in questo appuntamento storico.

Nulla di ufficiale al momento, c’è però tanta apprensione per tutti i supporters azzurri dopo questa notizia a sorpresa. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti non è ancora partita, si attendono dunque novità per la tifoseria partenopea.