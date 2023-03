Il Napoli si avvia di corsa verso lo Scudetto, in una stagione storica e destinata ad entrare nella leggenda. Uno degli uomini che ha reso possibile tutto ciò è certamente quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri che ha portato questa estate talenti come Kvaratskhelia e Kim a Napoli ad un costo esiguo.

Calciomercato Napoli, Giuntoli prepara il primo colpo

Come evidenziato dal noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Napoli ha messo nel mirino il difensore dell’Athletic Club Bilbao Inigo Martinez. Il difensore centrale spagnolo è in scadenza di contratto al termine della stagione potrebbe rappresentare un ottimo colpo ad un costo ridotto come Giuntoli ci ha già abituato a fare in passato.

Real Valladolid CF v Athletic Club – LaLiga Santander Inigo Martinez of Athletic Club during the La Liga Santander match between Real Valladolid and Athletic club at Estadio Jose Zorrilla in Valladolid, Spain. valladolid Spain PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xDAXxImagesx originalFilename:daximages-laligare230317_npNGF.jpg

La concorrenza però è folta, perchè come evidenziato dal quotidiano spagnolo, sul giocatore ci sono già gli occhi di Barcellona ed Atletico Madrid, oltre ad un interessamento nelle ultime ore da parte dell’Inter, che in estate dovrà rinnovare il proprio pacchetto difensivo.

Inigo Martinez Napoli: chi è il difensore spagnolo

Inigo Martinez è un centrale di difesa di trentuno anni, proveniente dai Paesi Baschi. Il difensore è rimasto lì per tutta la carriera, passando dalle giovanili e poi dalla prima squadra della Real Sociedad, prima di passare ai rivali dell’Athletic Club Bilbao nel 2018.

Inigo Martinez caratteristiche fisiche e tecniche

Si tratta di un difensore centrale di 1,82 di piede mancino. Nonostante l’altezza, è un calciatore comunque abile nel gioco aereo, sebbene non possa essere considerata la sua specialità proprio a causa della statura. Dal punto di vista tecnico è un calciatore di qualità molto elevata, tanto è vero che nel corso di questa stagione con la maglia del Bilbao ha già segnato anche un gol su calcio di punizione.

Vedremo se nel corso delle prossime settimane si intensificheranno i contatti tra le parti, ma di sicuro è un calciatore che per il rapporto tra qualità e prezzo rappresenterebbe un colpo “alla Giuntoli”, sebbene magari dal punto di vista anagrafico non sia il classico calciatore nei parametri del Napoli.