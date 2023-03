Torino-Napoli, infortunio tra i granata: Juric perde un titolarissimo

Dopo aver scoperto l’avversaria per i quarti di finale di Champions League, il Napoli torna a pensare alla Serie A e alla sfida di domenica alle 15:00 contro il Torino di Juric. A +18 dal secondo posto gli azzurri di Luciano Spalletti continuano a dominare la classifica del campionato italiano, mentre il Torino spera di sorpassare i bianconeri ed accedere ad un posto nelle competizioni europee.

Miranchuk salta il Napoli: il comunicato

Arrivano brutte notizie però in casa granata con l’infortunio di un titolarissimo che salterà la partita contro il Napoli. Si tratta di Aleksey Miranchuk, che non figurerà tra i convocati di mister Juric per questa importante sfida. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale del club granata rilasciato sul proprio sito.

FOTO: Miranchuk

Di seguito quanto dichiarato dalla società:

Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio.

Il calciatore non sarà quindi a disposizione di Juric per la sfida di domenica pomeriggio e i tempi di recupero verranno definiti al meglio con successivi esami.