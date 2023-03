Milan-Napoli in Champions, chi è favorito? Baresi non ha dubbi!

Il Napoli dovrà affrontare il Milan ai quarti di finale di Champions League per poter strappare un pass per la semifinale e continuare a sognare. La prima sfida sarà in trasferta l’11-12 aprile, mentre la gara di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona sarà il 18-19 aprile.

Le parole di Franco Baresi su Milan-Napoli

In merito ai sorteggi è intervenuto ai microfoni di Canale 20 Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan.

FOTO: Franco Baresi

Di seguito le sue parole: