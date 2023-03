Hoffer ricorda Napoli: “Non esiste una cosa del genere, pressione incredibile!”

Erwin Hoffer è sicuramente una delle meteore passate in maglia Napoli nel corso dei primi anni dopo la promozione in Serie A. Pochi però ricordano che dagli azzurri, l’attaccante austriaco fu mandato in prestito all’Eintracht Francoforte, prossima avversaria mercoledì per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

L’ex attaccante austriaco ha parlato proprio in occasione della sfida di mercoledì, rilasciando alcune dichiarazioni all’interno di una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club tedesco. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Hoffer sul Napoli che sta vincendo lo Scudetto

Se qualcuno allora avesse detto a noi e ai tifosi che avremmo vinto l’Europa League e poi giocato gli ottavi di finale di Champions League a Napoli, tutti avremmo firmato. È lo stesso con il Napoli. Se ai miei tempi qualcuno avesse detto che nel 2023 saremmo stati in vantaggio di 18 punti in Serie A, nessuno ci avrebbe creduto. Pertanto, indipendentemente dal risultato di mercoledì, entrambe le squadre hanno già ottenuto molto.

Mi ha avvicinato l’allenatore del Napoli proponendomi l’Eintracht Francoforte. Nemmeno io l’ho visto come un prestito, credo fosse un compromesso comune ai tempi in cui due club non erano d’accordo su ogni punto. Ad ogni modo, non ho dovuto pensarci a lungo ed è stata la mossa giusta al 100%.

Hoffer sulla sua avventura al Napoli