Napoli-Atalanta, probabili formazioni: un solo cambio per Spalletti

È il giorno di Napoli-Atalanta, l’attesa è finita e i tifosi partenopei sono pronti a rivedere i propri ragazzi scendere in campo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Una sfida che conta molto per gli azzurri, soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter in casa dello Spezia di ieri sera: la squadra di Spalletti ha la possibilità di riportarsi a +18 dai nerazzurri.

L’Atalanta, invece, dal canto suo, vorrebbe tornare alla vittoria dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre. L’ultimo successo infatti risale a un mese fa, quando i bergamaschi vinsero 2-0 contro la Lazio all’Olimpico.

Gasperini e Spalletti

Le scelte di Spalletti e Gasperini

Ma come scenderanno le due squadre in campo? Mister Spalletti dovrebbe effettuare un solo cambio rispetto al consueto undici titolare: sarà Politano a sostituire l’infortunato Lozano e completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. A centrocampo Elmas e Ndombele insidiano Zielinski e Anguissa, ma quest’ultimi sono in netto vantaggio. Pochi dubbi in difesa dove giocherà ancora Mathias Olivera al posto dello squalificato Mario Rui.

In casa Atalanta, invece, il tecnico Gian Piero Gasperini ha diversi ballottaggi ancora aperti. Dovrebbero partire tutti dal primo minuto i recuperati Palomino, Scalvini e Zappacosta, in vantaggio su Demiral, Ruggeri e Pasalic. Dalla panchina invece l’ex Zapata: la coppia d’attacco sarà formata da Lookman e Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, de Roon, Scalvini, Zappacosta; Ederson; Lookman, Hojlund