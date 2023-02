Osimhen e Kvaratskhelia inarrestabili: nel mirino due coppie d’oro del calcio europeo

Il Napoli targato Luciano Spalletti sta disputando una stagione sopra ogni aspettativa e sta dominando il campionato di Serie A.

Gli azzurri, a + 15 sull’Inter seconda a 15 giornate dal termine del campionato, si avviano verso la vittoria del terzo scudetto della storia del club.

L’obiettivo è far bene anche in Champions League, dove i partenopei se la vedranno contro l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale: raggiungere i quarti è sicuramente fattibile.

Players of SSC Napoli celebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-434-182

Osi&Kvara, la coppia che fa sognare Napoli

Tutti gli elementi della rosa stanno svolgendo una stagione straordinaria, ma i protagonisti di questo Napoli sono senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia e Victor osimhen.

Le due stelle di Luciano Spalletti stanno sfornando prestazioni eccellenti di settimana in settimana e i loro numeri vanno aggiornati costantemente. Dopo i due gol contro il Sassuolo, sono salite a 40 le reti prodotte dalla coppia Osi&Kvara in campionato.

10 gol e 9 assist per il georgiano e 18 gol e 3 assist per il nigeriano: Kvara in cima alla classifica degli assistman, mentre Osi guida la classifica cannonieri.

Come mostra l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Osimhen e Kvaratskhelia sono alle spalle di due coppie d’oro del calcio europeo: Haaland-De Bruyne del Manchester City sono in cima con 46 gol, seguiti dai campioni Messi-Neymar del PSG a quota 45 reti.

Il duo del Napoli ha però dalla sua parte l’età anagrafica: 46 anni complessivi rispetto ai 53 della coppia del City e ai 66 dei più esperti Messi e Neymar.