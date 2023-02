Osimhen nella storia del Napoli: il nigeriano batte un record mostruoso

Il Napoli sta giocando proprio in questi istanti contro il Sassuolo. Gli azzurri dopo 40 minuti di gioco sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Osimhen.

La partita, fino a questo momento è stata molto divertente. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Sia il Sassuolo, che il Napoli hanno dovuto fare i conti con i legni della porta.

Per i neroverdi, il palo è stato colpito da Laurienté, a cui è stato annullato anche il gol del 2-1 per una posizione irregolare di Defrel che ha ostacolato Olivera. Per il Napoli, invece, è stato proprio Osimhen a colpire il palo.

Sassuolo-Napoli Gol Osimhen

Dopo l’errore da parte del centravanti nigeriano a pochi metri dalla porta, Osimhen ha siglato il raddoppio che fino a questo momento sta decidendo il match.

Proprio la rete di Victor Osimhen, è entrata nella storia del Napoli. Osimhen, infatti, è il primo giocatore nella storia del Napoli ad aver siglato almeno un gol in 7 partite consecutive in Serie A. Osimhen supera, così, anche Gonzalo Higuain, autore della storica stagione da 36 gol.