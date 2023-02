Osimhen seguito dai club di Premier: il piano di De Laurentiis per trattenere il suo gioiello

La stagione di Victor Osimhen è straordinaria: l’attaccante nigeriano ha segnato 17 gol tra campionato e coppe in 21 presenze disputate.

I numeri del bomber del Napoli vanno aggiornati di settimana in settimana e l’obiettivo è quello di prendersi il titolo di capocannoniere in Serie A. Attualmente, le reti sono ben 16 in appena 17 gare giocate.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La strategia del Napoli per il rinnovo

Un rendimento del genere ha attirato le attenzioni di tutti i big club europei e dall’Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci dell’interessamento di Chelsea e Manchester United per la prossima stagione.

La società, però, non è preoccupata: Osimhen sta bene a Napoli e i rapporti tra club e il suo agente Roberto Calenda sono ottimi.

Il contratto di Osimhen scade nel 2025 e il nigeriano percepisce 4,5 milioni a stagione, una cifra sopra i 3,5 imposti da De Laurentiis.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Napoli discuterà con il suo agente del rinnovo proprio per allontanare le sirene inglesi. Pronti bonus più ricchi e il prolungamento di almeno un altro anno.

Inoltre, il Napoli può sfruttare ancora il Decreto crescita sulla defiscalizzazione perché Osi ha avuto una figlia e può acquistare un appartamento di residenza, condizioni fissate dalla legge.