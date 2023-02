Kvaratskhelia da urlo al primo anno in Italia: il Napoli potrebbe premiarlo a fine stagione

Il Napoli che sta ammazzando il campionato è formato da tutti calciatori davvero validi che stanno mettendo il 100% in campo per riportare in città quello scudetto che manca da oltre 30 anni.

I due protagonisti della squadra di Spalletti, però, sono sicuramente Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, capaci di realizzare caterve di gol e assist tra campionato e coppe.

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Discorsi aperti per il rinnovo del georgiano

I numeri che sta registrando Kvaratskhelia hanno fatto accendere le sirene delle big del calcio europeo, ma il Napoli ha già in mente il piano su come trattenerlo.

Come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la società azzurra non vuole privarsi del suo diamante e a fine stagione discuterà con il suo agente Mamuka Jugeli per il rinnovo di contratto.

La scadenza del contratto è lunga, fissata al 2027, ma lo stipendio è decisamente basso per quello che sta facendo vedere. Kvara, infatti, percepisce 1,2 milioni a stagione.

Nessun problema: il Napoli ha già deciso che il contratto del georgiano sarà raddoppiato a 2,5 milioni e ci sarà anche il rinnovo di un altro anno, ovvero fino al 2028.