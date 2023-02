Napoli-Cremonese, arriva l’invito dei gruppi ultras: accadrà in Curva B

Dopo la vittoria per 3-0 in casa dello Spezia di domenica scorsa, il Napoli si appresta a tornare al Maradona: domani sera, alle ore 20:45, gli azzurri sfideranno la Cremonese in campionato.

Sarà la seconda volta che le due squadre si affrontano a Fuorigrotta in questa stagione: un mese fa, i lombardi espugnarono a sorpresa il Maradona nella sfida di Coppa Italia.

Napoli Cremonese (Getty Images)

Maradona pieno, bella iniziativa degli ultras

Il magnifico campionato che sta disputando la squadra di Spalletti sta spingendo i tifosi allo stadio per ogni match: anche domani è previsto un Maradona quasi sold out.

Una cornice di pubblico splendida che potrebbe diventare ancora più bella grazie a un invito di tre gruppi ultras della Curva B.

Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Con un comunicato congiunto, i Fedayn 1979, il gruppo Secco Vive1991 e il gruppo Sud 1996, invitano i tifosi presenti in Curva B a portare una bandiera per trasmettere il proprio colore ai ragazzi in campo.