Cremonese, Ballardini annuncia due grandi assenze: “Non ci saranno contro il Napoli”

Domani sera, alle ore 20:45, il Napoli ospiterà la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 22a giornata di Serie A.

Match testacoda del campionato italiano: gli azzurri sono al primo posto a quota 56 punti, mentre la Cremonese occupa l’ultima posizione con soli 8 punti conquistati e zero vittorie.

La Cremonese torna a Napoli un mese dopo l’impresa della Coppa Italia: lo scorso gennaio, i grigiorossi eliminarono gli azzurri ai calci di rigore e si qualificarono ai quarti di finale (dove hanno battuto anche la Roma all’Olimpico).

Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza Davide Ballardini: il tecnico dei lombardi ha annunciato le assenze dei due attaccanti Cyriel Dessers, in gol all’andata, e David Okereke.

Come attaccanti abbiamo Afena-Gyan, Ciofani e Tsadjout. L’allenatore deve sbagliare il meno possibile, ma qui forse esageriamo. In questo caso di grandi dubbi non ce ne sono.

Il Napoli è una squadra che abbiamo incontrato in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma fanno parte di una rosa importantissima e sono giocatori di grandissimo spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio.