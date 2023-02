Napoli-Cremonese, sarà pienone al Maradona: il consiglio della società

La sfida di San Siro tra Milan e Torino ha aperto la 22a giornata di Serie A: i rossoneri, grazie a una rete di Olivier Giroud, sono tornati alla vittoria dopo un periodo di buio.

Giornata che si chiuderà lunedì sera con Sampdoria-Inter, mentre il Napoli capolista giocherà domenica sera contro la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli Cremonese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Anche per questa gara ci sarà il pienone al Maradona: praticamente sold out tutti i settori superiori e si va verso il tutto esaurito anche per gli anelli inferiori di Distinti e Curve.

Il comunicato della società

Per evitare lunghe file per accedere allo stadio, la società ha invitato i tifosi ad anticipare il loro arrivo: con un comunicato apparso sul sito ufficiali, il Napoli ha annunciato l’apertura dei tornelli per le ore 17:30.