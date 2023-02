Esordio assoluto in Serie A: sarà lui a dover marcare Osimhen!

Lo Spezia è la squadra che ha effettuato più movimenti di mercato nel corso di questo mercato di gennaio di Serie A. I prossimi avversari del Napoli di Luciano Spalletti hanno effettuato ben otto acquisti nel corso del calciomercato di riparazione.

Ha fatto scalpore soprattutto un movimento in uscita, quello del difensore Jakub Kiwior che è passato in Premier League all’Arsenal per 25 milioni di euro. Al suo posto è arrivato nel Golfo dei Poeti Przemysław Wiśniewski, difensore che ha giocato la prima metà di stagione in Serie B al Venezia.

Wiśniewski è arrivato in Liguria per 3 milioni di euro e secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di formazione, dovrebbe giocare oggi la sua prima partita da titolare in Serie A. Sarà quindi suo il compito di marcare Victor Osimhen nel corso della sfida di oggi.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli_Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dunque non esattamente un esordio semplice per il difensore polacco classe 1998 che si troverà a marcare l’attaccante più in forma di questo campionato, nonché capocannoniere dello stesso, Victor Osimhen.

Solo il campo ci dirà se sarà un esordio da incubo o se riuscirà a fare una bella figura nel difendere la porta dello Spezia dagli attacchi degli azzurri ed in particolare dell’attaccante nigeriano.