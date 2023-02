Spalletti sicuro: “Domani sarebbe stata una partita più facile in un caso”

Domenica alle ore 12:30 il Napoli sarà ospite dello Spezia per la 21ª giornata di Serie A in una sfida molto importante per gli azzurri dato che in caso di vittoria manderebbero un segnale fortissimo ad Inter e Milan impegnate la sera nel derby.

In merito al match in programma domani, si è soffermato anche mister Luciano Spalletti che durante la consueta conferenza stampa ha fatto il punto sulla stagione e come sempre non ha dimenticato i tifosi azzurri. Di seguito le sue parole durante la conferenza:

NAPLES, ITALY – JANUARY 29: SSC Napoli supporters turn their cellphone lights on before the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio Diego Armando Maradona on January 29, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il messaggio ai tifosi del Napoli

“È indispensabile che ognuno di noi continui a fare la propria parte, senza mollare di un centimetro. Il calciatore in campo ha un orecchio per le indicazioni dell’allenatore, l’altro è per l’incitamento della curva. Se manca qualche componente avremmo una difficoltà. Se domani avessimo avuto il supporto dei nostri tifosi sarebbe stato più facile”

Messaggio d’amore dunque quello del tecnico toscano verso i supporters azzurri che domenica non potranno essere al fianco della squadra.