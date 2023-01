Il Napoli tra le migliori 20 secondo la FIFA, prima in Italia: il dato speciale per De Laurentiis

Il Napoli tra le migliori nella classifica stilata dalla FIFA, in merito a quanto fatto nel 2022.

Se sta allestendo una squadra da grandi traguardi, il Napoli, lo deve in particolar modo al lavoro straordinario che hanno compiuto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis e il suo dirigente, Cristiano Giuntoli.

A lavoro, entrambi, per rendere il team di Luciano Spalletti vincente come sognano i tifosi da ormai diverso tempo e che porta a quello che potrebbe essere il titolo in Serie A, a fine stagione. Ad elogiare il Napoli è la FIFA che, quest’oggi, ha stilato la lista dei club che, al mondo, hanno speso di più per il calciomercato.

(Photo by Dino Panato/Getty Images)

Napoli prima in Italia, tra le top 20: il dato della FIFA

La pandemia globale ha colpito anche il settore del calcio e tutti i club, Napoli compreso, hanno preso provvedimenti in tal senso. C’è chi ha lavorato però meglio, tant’è che se il Napoli primeggia in campionato, lo deve allo straordinario lavoro fatto da De Laurentiis e Giuntoli.

Tra i calciatori più pagati, nel corso di questo 2022, non rientrano giocatori azzurri e di Serie A, ad eccezione di una cessione. Isak, Tchouameni e Haaland rientrano tra le prime posizioni, c’è solo infatti la vendita di De Ligt per quanto riguarda i legami con il calcio italiano, considerando il suo passaggio dalla Juve al Bayern. E tra i 6 top campionati d’Europa, l’Italia è finita all’ultimo posto per numero di giocatori acquistati (460 tesserati) e la Serie A ha speso circa 673,3 milioni di euro. Tra i club che hanno speso di più in Europa, in ogni caso, c’è il Napoli che si piazza al 17esimo posto sopra il Marsiglia, il Monaco e il Borussia Dortmund. Ed è in cima ai club d’Italia.